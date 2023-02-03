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Суд безапеляційно конфіскував на користь держави Демурінський ГЗК. Він належав російському мільярдеру Шелкову

Автор:
Софія Телішевська
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила конфіскацію ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат». Він належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу Мінʼюсту в повному обсязі та постановила стягнути в дохід держави такі активи:

Суд вказав, що рішення набуло законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

«Шелков намагався замаскувати ці статки під власність українського інвестора, продавши напередодні повномасштабного вторгнення титановий комбінат за €3 750 громадянці України», — розповіла очільниця департаменту санкційної політики Мінʼюсту Інна Богатих.