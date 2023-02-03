Суд США дозволив конфіскувати $5,4 млн російського бізнесмена Костянтина Малофєєва. Гроші можуть піти на відновлення України
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Федеральний суд Мангеттена дозволив прокуратурі конфіскувати на користь України $5,4 мільйона, які належать російському бізнесменові Костянтину Малофєєву, що перебуває під санкціями.
Про це повідомляє Reuters.
Це рішення — перша ухвала про конфіскацію активів російського олігарха. Президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, що дає можливість Міністерству юстиції передавати конфісковані активи Державному департаменту для допомоги Україні.
Прокурори заявили в судових документах наприкінці минулого року, що вони мають право на гроші на рахунку Малофєєва в денверському Sunflower Bank, оскільки він намагався переказати їх діловому партнерові на порушення санкцій США. Оскільки Малофєєв не заперечував вимоги щодо конфіскації, прокуратура заявила, що кошти можуть конфіскувати за умовчанням.
Ендрю Адамс, голова оперативної групи Міністерства юстиції з KleptoCapture, заявив минулого місяця, що перші конфісковані кошти можуть переказати до України найближчим часом.
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