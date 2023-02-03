Над секретними обʼєктами США помітили китайську повітряну кулю-шпигуна. Її вирішили не збивати

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Reuters / «Бабель»

У США помітили китайську повітряну кулю-шпигуна, яка пролітала над секретними обʼєктами.

Про це повідомляє The Washington Post.

Представники Пентагону заявили, що вони впевнені, що «висотний аеростат стеження» належить Китаю. Востаннє його бачили над західним штатом Монтана — штат є домівкою для численних американських шахт із ядерними ракетами. Військове керівництво країни вирішило не збивати кулю, там побоюються, що падіння уламків може бути небезпечним.

Повітряна куля летить на висоті, що «набагато перевищує висоту комерційних повітряних перевезення і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі», — сказав бригадний Генерал Патрік Райдер, представник Пентагону.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) продовжує відстежувати курс повітряної кулі, але офіційні особи не уточнюють, де вона нині.

Китайська повітряна куля-шпигун пролетіла над США, 3 лютого 2023 року. Reuters / «Бабель»

Представник американської розвідки заявив після пресконференції 2 лютого, що такі повітряні кулі із системами наведення на борту фіксували раніше над Гаваями та Гуамом (територією США, на якій розміщені значні американські військові обʼєкти).

Наразі Пентагон робить «кроки для помʼякшення наслідків», щоб не допустити збору Пекіном додаткових розвідданих.

«Ми точно знаємо, де ця повітряна куля, над чим саме вона пролітає, і ми робимо кроки, щоб проявляти особливу пильність, щоб зменшити будь-який ризик зовнішньої розвідки», — сказав чиновник.

За словами іншого представника США, перш ніж досягти материкової частини США, повітряна куля спочатку пролетіла над Алеутськими островами на Алясці, а потім над Канадою.