Міноборони заявляє, що Олександр Лієв проходив перевірки — російського паспорта в нього не виявили

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Колишній очільник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв проходив службові перевірки і жодних заперечень щодо нього від СБУ не було.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони.

Перевірки були на етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в ньому. Так само, за порядком, який діє під час війни, до Служби безпеки України передавали відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці — і жодних заперечень від СБУ не було.

Також Міністерство оборони не отримувало фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського.

Крім цього, у листопаді 2022 року міністр оборони Олексій Резніков звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження Лієва на поліграфі — після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року.