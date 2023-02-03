Міноборони заявляє, що Олександр Лієв проходив перевірки — російського паспорта в нього не виявили
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Колишній очільник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв проходив службові перевірки і жодних заперечень щодо нього від СБУ не було.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони.
Перевірки були на етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в ньому. Так само, за порядком, який діє під час війни, до Служби безпеки України передавали відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці — і жодних заперечень від СБУ не було.
Також Міністерство оборони не отримувало фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського.
Крім цього, у листопаді 2022 року міністр оборони Олексій Резніков звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження Лієва на поліграфі — після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року.
- 2 січня журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач оприлюднив інформацію, що у Лієва нібито знайшли російський паспорт. У коментарі «Бабелю» Лієв заперечив цю інформацію і заявив, що в цьому «паспорті» навіть не його підпис.
- 1 січня Олександр Лієв написав заяву на звільнення з Міністерства оборони, 2 лютого заяву підписали.