Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі «Єдиний ринок». Що вона передбачає
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна підписала з Європейським Союзом угоду про участь у програмі «Єдиний ринок» та меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів.
«Ми підписали угоду щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок» із бюджетом €4,2 мільярда», —сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Ідеться про програму фінансової підтримки ЄС з бюджетом €4,2 мільярда, яка розрахована на 7 років (з 2021 до 2027 року). Програма має сприяти спрощенню доступу до ринків, створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку та росту бізнесу, забезпеченню конкурентоспроможності та стійкості компаній і цілих секторів економіки. Вона буде допомагати розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства.
Єврокомісія також запропонує державам-членам на рік продовжити тимчасове скасування мит Європейського Союзу на українські товари.
Відповідний анонс зробила президентка Єврокомісії.
- У травні 2022 року Євросоюз на рік звільнив від мит український експорт. Рішення набуло чинності 4 червня. Воно повинно допомогти українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку. Таке ж рішення згодом запровадили і щодо товарів з Молдови.