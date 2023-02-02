Європарламент закликає ЄС працювати над початком переговорів про вступ України до Євросоюзу

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Європейський парламент 2 лютого ухвалив резолюцію, в якій закликає Європейський Союз працювати над початком переговорів про членство України в блоці, якнайшвидше ухвалити десятий пакет санкцій проти Москви та повністю відмовитися від російських газопроводів.

Резолюція вимагає, щоб ЄС працював над початком переговорів про вступ і підтримував дорожню карту з викладенням наступних кроків, які забезпечать приєднання України до єдиного ринку ЄС. Депутати Європарламенту також закликають українську владу якнайшвидше провести суттєві реформи, щоб привести країну у відповідність до критеріїв членства в Євросоюзі.

Крім цього, парламент закликає держави-члени ЄС збільшити та прискорити свою військову допомогу Києву, зокрема передачу зброї, а також необхідну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку. Він також закликає лідерів на саміті ЄС-Україна приділити першочергову увагу комплексному пакету заходів щодо відновлення України. Цей пакет має бути спрямований на надання допомоги, реконструкцію та відновлення в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Підтримка також допоможе стимулювати економічне зростання України після війни.

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Резолюція також повторює заклик до Європарламенту використати заморожені активи Центрального банку росії, а також активи російських олігархів для фінансування повоєнного відновлення. Крім цього, депутати Європарламенту закликають держави-члени якнайшвидше ухвалити десятий пакет санкцій проти Москви і постійно та активно пропонувати нові сектори та людей для санкцій. Парламент також закликає запровадити санкції щодо таких компаній, як «Лукойл» та «Росатом», які все ще присутні на ринку ЄС.

Зрештою, резолюція повторює заклики депутатів Європарламенту до негайного та повного ембарго на імпорт ЄС викопного палива та урану з росії, а також до повної відмови від газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» у Балтійському морі.