Росія знову обстріляла Краматорськ, шестеро людей поранені
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- Ангеліна Шеремет
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Російська армія вдень 2 лютого обстріляла місто Краматорськ Донецької області, шестеро людей поранені.
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко та Офіс генерального прокурора.
Обстріл був з комплексу С-300. Снаряди розірвалися біля багатоквартирних будинків та гаражів. Внаслідок обстрілів пошкоджені 8 машин, 18 багатоквартирних будинків, школа та дитяча поліклініка.
- Увечері 1 лютого росія вдарила ракетою по житловому будинку в центрі Краматорська, загинули троє людей, ще 21 людина поранена.