З маєтку Медведчука вилучили 316 предметів мистецтва. Їх конфіскують на користь держави

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Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» отримали список із повним переліком вилучених у Віктора Медведчука творів мистецтва та дізналися, що з ними відбувається зараз.

Наприкінці жовтня 2022-го слідчі вилучили з маєтку Віктора Медведчука в Пущі-Водиці 316 предметів мистецтва, серед яких більша частина — картини.

У списку з переліком вилученого майна згадуються три роботи українського й російського художника Івана Айвазовського. Саме вони найцінніші та найдорожчі в колекції. На думку експертів, вартість однієї картини становить від $80 до $200 тисяч. Ціна ще двох картин Айвазовського коливається від $5 тисяч до $3 мільйонів.

Всі предмети мистецтва передали до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У відповідь на прохання журналістів показати картини Айвазовського та провести їхню оцінку експерти Інституту з трьох картин художника, зазначених у переліку вилученого майна, показали лише одну.

Мистецтвознавиця Ірина Ходченко підтвердила «Слідству.Інфо», що це картина Айвазовського. За словами експертки, вона може коштувати до 100 тисяч гривень, що значно менше тієї ціни, яку озвучили журналістам незалежні експерти.

«Цікаво, яка цифра буде в остаточній — офіційній — експертизі?» — запитують розслідувачі.

Також «Слідство.Інфо» повідомляє, що у відповідь на їхній запит щодо подальшої долі колекції Медведчука СБУ зазначила, що наразі майно Віктора Медведчука арештоване та може бути конфісковане на користь держави, оскільки той підозрюється в держзраді.