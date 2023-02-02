З маєтку Медведчука вилучили 316 предметів мистецтва. Їх конфіскують на користь держави
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» отримали список із повним переліком вилучених у Віктора Медведчука творів мистецтва та дізналися, що з ними відбувається зараз.
Наприкінці жовтня 2022-го слідчі вилучили з маєтку Віктора Медведчука в Пущі-Водиці 316 предметів мистецтва, серед яких більша частина — картини.
У списку з переліком вилученого майна згадуються три роботи українського й російського художника Івана Айвазовського. Саме вони найцінніші та найдорожчі в колекції. На думку експертів, вартість однієї картини становить від $80 до $200 тисяч. Ціна ще двох картин Айвазовського коливається від $5 тисяч до $3 мільйонів.
Всі предмети мистецтва передали до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
У відповідь на прохання журналістів показати картини Айвазовського та провести їхню оцінку експерти Інституту з трьох картин художника, зазначених у переліку вилученого майна, показали лише одну.
Мистецтвознавиця Ірина Ходченко підтвердила «Слідству.Інфо», що це картина Айвазовського. За словами експертки, вона може коштувати до 100 тисяч гривень, що значно менше тієї ціни, яку озвучили журналістам незалежні експерти.
«Цікаво, яка цифра буде в остаточній — офіційній — експертизі?» — запитують розслідувачі.
Також «Слідство.Інфо» повідомляє, що у відповідь на їхній запит щодо подальшої долі колекції Медведчука СБУ зазначила, що наразі майно Віктора Медведчука арештоване та може бути конфісковане на користь держави, оскільки той підозрюється в держзраді.
- Віктор Медведчук 24 лютого 2022 року втік зі свого маєтку в Києві і відтоді переховувався у столиці. 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ вдалося затримати Медведчука. За даними СБУ, ФСБ росії намагалася вивезти Медведчука до невизнаного Придністровʼя, а потім до рф. Однак доїхати Медведчук зміг лише до меж Київської області. Його дружина Оксана Марченко виїхала з України перед початком повномасштабної війни.
- Медведчук просив президента Володимира Зеленського обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя, однак росія відмовилась від цього. Вже 22 січня його таки поміняли на українських військовополонених.
- 10 січня 2023 року Володимир Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства.