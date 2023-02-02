Австрія висилає чотирьох російських дипломатів та оголошує двох з них персонами нон ґрата

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Австрія висилає із країни чотирьох російських дипломатів та оголошує двох з них персонами нон ґрата згідно зі статтею 9 Віденської конвенції.

Про це йдеться в повідомленні МЗС країни.

«Два дипломати посольства росії, яких оголосили персонами нон ґрата, займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом», — йдеться в заяві австрійського міністерства. Ще два дипломати з постійного представництва росії при ООН діяли всупереч Угоді організації.

Тепер усі четверо мають залишити територію Австрії не пізніше ніж за тиждень, тобто до 8 лютого 2023 року включно.