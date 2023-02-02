Австрія висилає чотирьох російських дипломатів та оголошує двох з них персонами нон ґрата
- Автор:
- Анна Холоднова
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Австрія висилає із країни чотирьох російських дипломатів та оголошує двох з них персонами нон ґрата згідно зі статтею 9 Віденської конвенції.
Про це йдеться в повідомленні МЗС країни.
«Два дипломати посольства росії, яких оголосили персонами нон ґрата, займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом», — йдеться в заяві австрійського міністерства. Ще два дипломати з постійного представництва росії при ООН діяли всупереч Угоді організації.
Тепер усі четверо мають залишити територію Австрії не пізніше ніж за тиждень, тобто до 8 лютого 2023 року включно.
- 1 лютого голова МЗС Литви закликав держави Європейського Союзу вислати послів росії. Він вважає, що їм не потрібно мати послів рф у своїх країнах.