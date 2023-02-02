Міністр оборони Резніков: Росія мобілізувала пів мільйона військових і може розпочати новий наступ 24 лютого

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Getty Images / «Бабель»

Росія мобілізувала приблизно 500 тисяч людей, Україна очікує від окупантів нових військових дій 24 лютого.

Про це в ефірі BFMTV заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Думаємо, що оскільки вони [росіяни] живуть символізмом, вони намагатимуться щось спробувати приблизно 24 лютого», — сказав він.

За словами Резнікова, хоча росіяни заявляли про мобілізацію 300 тисяч солдатів, їхня кількість може бути значно більшою. На його думку, Кремль мобілізував 500 тисяч росіян.

Міністр також зазначив, що росія може спробувати наступати на двох напрямках: на Донбасі та на півдні.

Резніков закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, подякував Франції за 12 нових САУ CAESAR, наголосив, що Україні необхідно швидко отримати повітряні ресурси, і закликав провести навчання для українських пілотів.