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Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими понад 129 тисяч військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 2 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 129 030 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: