Ізраїльська армія вдарила по виробництву зброї у секторі Гази
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Скриншот / Reuters
Ізраїльські військові заявили, що вночі проти 2 лютого вдарили по виробництву зброї бойовиків «Ісламського руху опору» (ХАМАС) в секторі Гази.
Про це пише Reuters.
«У відповідь на ракетний обстріл Ізраїлю із сектору Гази сьогодні винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по обʼєкту з виробництва хімічної сировини, а також по обʼєкту з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС», — заявили в Армії Ізраїлю (ЦАХАЛ).
- Увечері 27 січня в єрусалимській синагозі в районі Неве-Яаков стався теракт, унаслідок якого щонайменше семеро людей загинули та десятеро отримали поранення. Терорист Фаді Аєш, член ХАМАСу, відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після пʼятничної вечірньої молитви. Після цього він утік з місця події на своєму авто. Зрештою, терориста ліквідувала поліція.
- Наступного дня, 28 січня, двоє людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля Старого міста в Єрусалимі.