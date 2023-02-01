США ввели санкції проти 22 людей та компаній, які допомагали росії та Білорусі обходити обмеження

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 22 людей та компаній, які допомагали російському та білоруському оборонно-промисловому комплексу обходити обмеження.

Про це пише пресслужба Мінфіну США.

Санкції запровадили проти торговця зброєю Ігоря Зіменкова, який має громадянства росії та Кіпру, а також його сина Джонатана Зіменкова. Через мережу підставних компаній вони постачали підсанкційним російським та білоруським компаніям товари військового та подвійного призначення, а також допомагали укладати різні угоди.

Наприклад, через сінгапурську компанію Asia Trading & Construction PTE Limited та її очільницю Серену Бі Лін вони продали російські гелікоптери одній із країн Латинської Америки.

Санкції також ввели проти кіпрської компанії GBD Limited, яка теж належить до мережі Зіменкова та намагалася продавати зброю в Африку. Її директор Олександр Вольфович був збройовим брокером Зіменкова — він теж потрапив під санкції, як і ще низка його кіпрських компаній. Також санкції наклали на двох синів Вольфовича та ще деякі повʼязані з ними компанії.