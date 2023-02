Петиція з вимогою забезпечити жінок-військових засобами гігієни набрала необхідну кількість підписів

Новини

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Петиція з вимогою забезпечити жінок, які служать у Збройних силах України, необхідними засобами гігієни набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч.

Автори петиції зазначають: «На сьогодні кількість жінок в армії становить 37 тисяч. Усі вони змушені купляти потрібні засоби або власним коштом, або звертатись по допомогу до волонтерів. Це є базовими потребами, які необхідні кожній жінці. Проте у захисниць, які перебувають на бойових позиціях, немає можливості придбати все необхідне».

Крім цього, у петиції просять створити в Україні орган, який буде займатись гендерними питаннями в силових структурах. Для прикладу, у НАТО функціонує комітет із гендерних питань і The International Military Staff Office of the Gender Advisor — Міжнародний офіс радника з гендерних питань, який займається питаннями інтеграції та забезпечення жінок в армії.