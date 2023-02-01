СБУ офіційно повідомила про причини обшуків у Ігоря Коломойського

Новини

Служба безпеки викрила схеми з привласнення 40 мільярдів гривень на «Укрнафті» та «Укртатнафті». Також на цих підприємствах ухилялися від сплати податків і відмивали гроші.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Розслідують 10 епізодів схеми з привласнення та відмивання 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Ідеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провели низку обшуків за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять «Укрнафта» та «Укртатнафта», а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України. Керівникам «Укртатнафти» оголосили про підозри.