СБУ офіційно повідомила про причини обшуків у Ігоря Коломойського
- Автор:
- Анна Холоднова
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Служба безпеки викрила схеми з привласнення 40 мільярдів гривень на «Укрнафті» та «Укртатнафті». Також на цих підприємствах ухилялися від сплати податків і відмивали гроші.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Розслідують 10 епізодів схеми з привласнення та відмивання 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Ідеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провели низку обшуків за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять «Укрнафта» та «Укртатнафта», а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України. Керівникам «Укртатнафти» оголосили про підозри.
- У грудні 2020 року «Укрнафта» погасила «історичну» податкову заборгованість перед державою — 28,9 мільярда гривень.
- У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило посадовцям «Укрнафти» та директорам кількох підприємств про підозру в розкраданні майна компанії та коштів на 13,3 мільярда гривень.
- 7 листопада 2022 року за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача акції компаній «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» і «Мотор Січ» були примусово відчужені у власність держави.
- 1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського. Коломойський є співвласником «Укрнафти». Його структурам належало 42% акцій.