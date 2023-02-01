У нардепа та бізнесмена-забудовника Вадима Столара теж проходять обшуки

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Служба безпеки України прийшла з обшуком до народного депутата групи «Відновлення України» та столичного бізнесмена-забудовника Вадима Столара.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела в СБУ.

Із чим саме повʼязані обшуки — поки невідомо, однак вони відбуваються «за кількома статтями».