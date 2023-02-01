У нардепа та бізнесмена-забудовника Вадима Столара теж проходять обшуки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Служба безпеки України прийшла з обшуком до народного депутата групи «Відновлення України» та столичного бізнесмена-забудовника Вадима Столара.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела в СБУ.
Із чим саме повʼязані обшуки — поки невідомо, однак вони відбуваються «за кількома статтями».
- З ранку 1 лютого обшуки відбулись у бізнесмена Ігоря Коломойського та колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.