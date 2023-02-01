ДБР запобігло диверсії на Курахівській ТЕС

Новини

Wikimedia

Державне бюро розслідувань запобігло диверсії на Курахівській ТЕС в Донецькій області, яку готував колишній правоохоронець.

Про це ДБР повідомило 1 лютого.

Коли російські військові захопили частину Донецької області, посадовець одного з правоохоронних органів регіону почав працювати з окупантами та планував пошкодити Курахівську ТЕС. Він заховав вибухівку та боєприпаси у спеціально облаштованому схроні неподалік від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. Здійснити вибух на обʼєкті мав його спільник, якого наразі розшукують.

Колишньому правоохоронцю заочно повідомили про підозру в державній зраді та підготовці диверсії, йому загрожує довічне позбавлення волі.