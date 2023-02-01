Генштаб: За добу ЗСУ знищили 920 російських окупантів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Міністерства оборони України
Станом на 1 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 128 420 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 209 танків;
- 6 382 бойові броньовані машини;
- 2 207 артилерійських систем;
- 458 реактивних систем залпового вогню;
- 221 засіб протиповітряної оборони;
- 293 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 5 061 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 951 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 200 одиниць спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.