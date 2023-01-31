Польща намагатиметься вдвічі скоротити час навчання українців, які освоюють танки Leopard

Новини

Getty Images / «Бабель»

Польща вважає за можливе скоротити з десяти до пʼяти тижнів час навчання для українських військових, які освоюють танки Leopard 2.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на командира польського навчального центру Leopard 2, майора Мацея Банашинського.

Один із трьох центрів підготовки військових з експлуатації танків Leopard 2 у Європі розташований у Польщі, інші — у Німеччині та Швейцарії. В кожному центрі одночасно можуть навчатися 14 екіпажів (по чотири людини в екіпажі).

«Якщо ми інтенсифікуємо навчання, збільшивши кількість інструкторів, час занять та використаємо вихідні, то зможемо навчити екіпаж за пʼять тижнів», — заявив Банашинський.

Окрім підготовки екіпажів для Leopard 2, у навчальному центрі проводять курси механіків з озброєння, шасі та обладнання танків.