У США планують у травні скасувати надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Він триває майже три роки

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У Білому домі готуються у травні скасувати надзвичайний стан у США через пандемію коронавірусу. Він уже триває майже три роки.

Про це пише Reuters.

Там зазначили, що термін дії надзвичайного стану продовжать до 11 травня, але після цієї дати НС скасують.

За даними американської влади, кількість щоденних випадків коронавірусу в країні стабільно знижується, хоча й досі близько 500 людей щодня помирають від хвороби.

Скасування надзвичайного стану означатиме, що всі пільги, які отримували американці через пандемію, скасують. Зокрема, у США видавали безкоштовні тести, ліки та вакцини від коронавірусу. Також люди отримували соціальні виплати у звʼязку з кризою.