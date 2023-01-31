«Потрібно тиснути на росію»: у МЗС України відреагували на звинувачення правозахисників у використанні заборонених мін

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Facebook / Павел Кириленко

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на звинувачення Human Rights Watch у використанні українськими військовими заборонених протипіхотних мін. Там наголосили, що візьмуть звіт до уваги, але потрібен тиск на росію, щоб вона припинила агресію.

Про це пише пресслужба МЗС.

Там наголосили, що звіт проаналізують причетні до цього українські установи.

«Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст. 51 Статуту ООН, повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобовʼязання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу», — зазначили у відомстві.

Також у МЗС підтвердили, що конвенції про заборону певних типів мін та зброї, які завдають надмірних ушкоджень, є важливими міжнародними механізмами. Однак потрібно ще більше працювати над роззброєнням та долученням до них усіх країн, зокрема і посилити тиск на росію.

Там нагадали, що Україна знищила вже три мільйони протипіхотних мін, зокрема й запаси небезпечних мін ПОМ-3. Натомість росіяни на війні активно використовують такий тип мін.