В Ірані хлопця й дівчину відправили до вʼязниці на 10 років через «поширення пороку» — відео танцю на площі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Іран засудив до 10 років і 6 місяців вʼязниці молоду пару, яка опублікувала відео свого танцю на площі Азаді в Тегерані.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Ідеться про дівчину Астіяж Хагігі та її нареченого Аміра Ахмаді, яким трохи за 20. Їх визнали винними в «поширенні пороку», «змові з метою підриву національної безпеки» та «участі в пропаганді проти режиму». Крім терміну увʼязнення, їм протягом двох років заборонено користуватися інтернетом та покидати країну.
Пару арештували 1 листопада після публікації відео і відмовили в юридичному представництві під час розгляду справи.
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