Марсохід Perseverance сховав зразки гірських порід, повітря та ґрунту на поверхні Марсу

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ESA / NASA

Марсохід Perseverance Американського космічного агентства завершив створення резервного сховища і скинув усі зразки гірських порід повітря та ґрунту на поверхню Червоної планети.

Про це пише Space.com.

Матеріали для досліджень упаковані в невеликі титанові трубки — це дасть можливість забрати їх під час майбутньої місії та привезти на Землю. Perseverance розмістив усі 10 циліндрів на поверхні Марсу, у кратері Джезеро. Цей вантаж містить суміш вулканічних і осадових порід. Також там є зразки марсіанського ґрунту та повітря. Ось як вони виглядають:

Копії цих матеріалів зберігатимуться на борту Perseverance. Вміст титанових трубок, які залишаться на Марсі, — запасний варіант для науковців на випадок, якщо марсохід з будь-яких причин не зможе доставити їх на Землю. Згідно з резервним планом, ці трубки зможуть забрати два вертольоти — Perseverance розмістив їх зигзагом на відстані 5—15 метрів один від одного, щоб полегшити гелікоптерам підйом.

Тепер, коли ця робота завершена, Perseverance підніметься вгору і досліджуватиме марсіанські скелі. Коли марсохід пройде повз місце, яке дослідники називають Скелястою вершиною, він розпочне новий етап своєї наукової місії — Delta Top Campaign.