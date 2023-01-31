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Генштаб: ЗСУ ліквідували 850 окупантів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 31 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 127 500 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: