Politico: НАТО хоче ще на рік продовжити мандат генсека Столтенберга через війну в Україні

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У вересні 2023 року завершується термін перебування Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. В Альянсі схиляються до того, щоб продовжити його мандат ще на рік через війну в Україні.

Про це пише Politico.

За даними джерел, варіант залишити Столтенберга є наразі оптимальним. Для того, щоб обрати нового генсека, потрібна згода всіх 30 країн-членів. Однак інші джерела кажуть, що в Альянсі є також бажання «ковтка свіжого повітря». Але в сучасних умовах, ймовірно, члени НАТО захочуть перестрахуватися і лишити Столтенберга.

Мандат Столтенберга вже й так продовжували у вересні 2022 року через російське вторгнення. Його вважають надійним, а тому можуть допустити ще одне продовження.

Однак в Альянсі вбачають і певні проблеми — у 2024 році генсека НАТО доведеться обирати під час зміни керівників Євросоюзу та президентських виборів у США.

Що стосується заміни, то якщо в НАТО таки вирішать призначити нового генсека, то наразі обговорюють кандидатури премʼєра Нідерландів Марка Рютте, премʼєрки Естонії Каї Каллас та міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Багато країн також схильні до того, щоб вперше генсеком НАТО стала жінка.