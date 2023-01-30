Суд арештував 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Суд арештував 32 мільйони гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. За відкритими даними цей виробник — Миколаївський глиноземний завод, який належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.
Ці кошти перебували на рахунку Держмитслужби. Загалом за клопотанням Офісу генпрокурора в Україні арештували активів Дерипаски на понад мільярд гривень.
Раніше суди вже арештували 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.
- Міністерство юстиції просить Вищий антикорупційний суд конфіскувати активи російського олігарха Олега Дерипаски в Україні. Відомство подало відповідний позов.
- Олег Дерипаска контролює або володіє значними частками груп компаній Rusal (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп». Він володіє військово-промисловою компанією, що контролює російські підприємства з виготовлення бронетехніки — у подальшому збройні сили рф використовують її у війні проти України.
- Олег Дерипаска опинився в списку росіян, проти яких у квітні 2018 року Мінфін США запровадив санкції. Під їхню дію потрапили також підконтрольні бізнесменові компанії, зокрема Rusal — єдиний виробник первинного алюмінію в рф. Санкції передбачають заморожування активів у США, а також заборону для американських громадян укладати угоди з цими компаніями.