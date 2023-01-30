ЄС наклав санкції на іранську держкорпорацію HESA, яка виробляє дрони-камікадзе та літаки

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Євросоюз вніс до санкційного списку іранську держкорпорацію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), яка виробляє безпілотники, дрони-камікадзе Shahed-136, гелікоптери, а також винищувачі Kowsar та Saeqeh.

В офіційному журналі ЄС сказано, що компанія потрапила під санкції за передачу росії своєї техніки, яка використовується у війні проти України. Вона також відповідає за поставки армії рф дронів-камікадзе.

HESA з 2008 року перебуває під санкціями США.