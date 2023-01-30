Премʼєр Денис Шмигаль не знайшов підстав для запровадження санкцій щодо Юрія Бойка

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Yekaterina Shtukina \ TASS via Getty Images

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав, аби запровадити санкції щодо колишнього глави фракції партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Руху «ЧЕСНО».

«Листом від 13 січня 2023 року премʼєр-міністр України Денис Шмигаль проінформував президента України та автора петиції, зокрема, про недостатність наразі підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Юрія Бойка», — йдеться у відповіді на запит.

ЧЕСНО

Прем’єр-міністр росії Дмитро Медведєв приймає у своїй резиденції в Москві тоді ще кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчук, 22 березня 2019 року. Yekaterina Shtukina \ TASS via Getty Images