Ryanair набирає українських пілотів та бортпровідників, щоб одразу відновити роботу в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / opennewsturismo
Авіакомпанія Ryanair набирає велику кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.
Про це заявив гендиректор компанії Майкл ОʼЛірі, пише Reuters.
За його словами, Ryanair готовий відновити польоти в Україні тільки-но це стане безпечним.
«Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно», — сказав ОʼЛірі.
- Цивільна авіація припинила літати в повітряному просторі України з 24 лютого 2022 року.
- У 2021 році ірландський лоукостер Ryanair планував «агресивне розширення» в Україні після підписання з Європейським Союзом угоди про «відкрите небо». Там хотіли літати з 12 українських аеропортів.