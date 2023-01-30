Іран і росія через відключення від SWIFT обʼєднали свої банківські системи

Новини

facebook.com

Іран і росія обʼєднали свої банківські системи після того, як Захід масово відключив ці країни від системи SWIFT. Тепер для передачі міжбанківських повідомлень вони користуються власною системою.

Про це пише Reuters.

Обʼєднання системи міжбанківських комунікацій та переказів має на меті підвищити торгові та фінансові операції між країнами.

«Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT із російськими банками, які можуть використовуватися для здійснення акредитивів, переказів або гарантій», — заявив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

За його словами, до цієї системи підключать приблизно 700 російських банків і 106 іноземних банків із 13 країн світу.