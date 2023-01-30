Лише 12 росіян отримали візу в Україну за сім місяців

Новини

Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

За сім місяців візи для вʼїзду в Україну отримали всього 12 громадян рф.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, майже всі із цих 12 росіян перетнули кордон і вʼїхали в Україну. Переважно це були жінки, діти та люди похилого віку, які отримали візу та прямували до України з гуманітарних причин — для воззʼєднання з родинами або до своїх близьких.

Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, тому на території рф немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни рф на території росії не можуть подаватися на українські візи. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там.

Утім, наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України — остаточне рішення ухвалююють прикордонники.