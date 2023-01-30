Прем’єр Денис Шмигаль озвучив амбітні плани щодо вступу України в ЄС і анонсував зміни в закон про Конституційний суд

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує вступити в Європейський Союз за два роки.

Про це він розповів в інтервʼю Politico.

«У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023-му, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів», — сказав він.

Також премʼєр заявив, що Україна очікує на суттєвий стрибок уперед цієї пʼятниці — 3 лютого відбудеться саміт «Україна — ЄС». За словами Шмигаля, очікуються прогрес у питаннях безвізового режиму для промислових товарів, зупинення дії мита на український експорт ще на рік і підписання низки важливих угод.

Окрім того, Шмигаль анонсував зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеційська комісія. Уряд готовий переглянути нещодавно ухвалене законодавство до початку саміту і вже консультується з Європейською комісією.