Росія накрила артилерією Херсон, загинули троє людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російська армія вдень 29 січня накрила артилерійським вогнем житлові квартали Херсону, загинули троє людей, ще пʼятеро поранені.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Серед загиблих — два чоловіки та жінка, серед постраждалих — медсестра, яка на момент атаки була в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували.
У місті пошкоджено обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.