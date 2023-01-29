На аукціоні за понад $3 мільйони продали картину, яку знайшли в повітці під пташиним послідом

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Sotheby's

На аукціоні Sothebyʼs за понад $3 мільйони продали картину фламандського живописця Ентоні ван Дейка, яку знайшли в повітці, вкритій пташиним послідом.

Про це повідомляє CNN.

Твір є етюдом до пізнішої картини фламандського майстра під назвою «Святий Ієронім», яка зараз зберігається в музеї Бойманса ван Бенінгена в Роттердамі.

Ескіз, на якому зображений літній оголений чоловік, що сидить на табуреті, унікальний, зокрема, тому, що це один із двох великих етюдів, які Ван Дейк писав з живих моделей. Ймовірно, картину він написав між 1615 і 1618 роками, коли був молодим художником.

Ескіз виявили наприкінці XX століття у повітці, на фермі в селищі Кіндергук (штат Нью-Йорк). Робота була покрита пташиним послідом.

Sotheby’s

Знайшов роботу Альберт Робертс — пристрасний колекціонер втрачених творів. Він описував свою колекцію, як «притулок для втраченого мистецтва, що постраждало від зневаги». За даними Sothebyʼs, Робертс викупив картину лише за $600, а незабаром після цього мистецтвознавець Сьюзен Барнс опублікувала статтю, в якій визнала твір ван Дейка «напрочуд добре збереженим».

Sotheby's

Картину на торги виставили представники Робертса. Частина виручки піде на користь його фонду, який надає фінансову підтримку художникам та іншим благодійним організаціям.