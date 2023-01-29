Учені виявили, що на Евересті живе манул — на горі знайшли його послід

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Нове дослідження доктора Трейсі Сеймон із програми зоологічного здоровʼя Товариства охорони дикої природи показало, що манули живуть у районі гори Еверест.

Про це пише Sci. News.

Команда науковців протягом кількох днів збирала зразки відходів у двох місцях, що розташовані на відстані 6 кілометрів одне від одного на висоті 5 110 і 5 190 м над рівнем моря в національному парку Сагарматха на горі Еверест.

Після генетичного аналізу вчені зʼясували, що в цьому парку живуть принаймні дві особини кота Палласа (Otocolobus manul).

«Відкриття кота Палласа на Евересті висвітлює багате біорізноманіття цієї віддаленої високогірної екосистеми та розширює відомий ареал цього виду до східного Непалу», — зазначила дослідниця.

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