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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 650 окупантів і вісім російських танків

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 29 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 126 160 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: