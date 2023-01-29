В Ірані дрони атакували військовий завод, а на НПЗ спалахнула пожежа

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CNN

В іранській провінції Ісфахан стався потужний вибух на військовому заводі, що виробляє боєприпаси. Іранські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що підприємство атакували безпілотники.

Про це пише Reuters.

«Один [із безпілотників] був збитий... протиповітряною обороною, а два інші потрапили до пасток ППО і вибухнули. На щастя, ця невдала атака не призвела до людських втрат і завдала незначних пошкоджень даху заводу», — цитують журналісти повідомлення Міністерства оборони Ірану.

Іранські медіа також повідомляють про атаку дронів на обʼєкти в містах Тебріз, Хамедан іКараджі.

Поблизу міста Тебріз у провінції Східний Азербайджан в Ірані спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, повідомляє CNN.

CNN

За словами генерального директора управління кризовими ситуаціями Східного Азербайджану Мохаммада Бакера Ханбара, на місці працюють 25 пожежних машин.