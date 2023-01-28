Посол у Франції: Захід підтвердив передачу Україні 321 танка

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Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив в інтервʼю BFM TV, що країни Заходу офіційно підтвердили передачу Україні 321 танка.

«Щодо термінів доставки, то вони в кожному випадку різні. Деяким країнам потрібно проводити технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей», — Омельченко.