Уряд пропонує з 1 липня скасувати «спрощенку» за ставкою 2%
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Кабінет міністрів на засіданні 27 січня схвалив проєкт закону, який передбачає скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування. Від початку вторгнення вона дозволяла сплачувати лише 2% податку від доходу.
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Це стосуватиметься фізосіб-підприємців і юридичних осіб, які платили єдиний податок III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, а також ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп, які його не сплачували.
Крім того, пропонується з 1 липня дозволити проводити документальні перевірки, призначати штрафи за порушення податкового законодавства тощо.
Законопроєкт ще не зареєстрували в парламенті, а Міністерство фінансів, Міністерство економіки чи пресслужба уряду про нього поки не повідомляють.
Мельничук уточнив, що ці зміни можуть застосувати і раніше липня, якщо до цієї дати закінчиться війна і буде скасований воєнний стан.
- Верховна Рада 15 березня ухвалила законопроєкт № 7137-д, який ввів 40 нововведень для бізнесу під час воєнного стану. Зокрема, дозволив компаніям з оборотом до 10 мільярдів гривень перейти на спрощену систему оподаткування, як на третій групі ФОП. Замість ПДВ (20%) і податку на прибуток (18%) вони сплачуватимуть 2% з доходу.