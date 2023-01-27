Російське МЗС висилає посла Латвії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Міністерство закордонних справ росії наказало послу Латвії в Москві Марісу Ріекстіншу залишити рф протягом двох тижнів.
«Послу Латвії М. Ріекстіншу наказано залишити російську федерацію протягом двох тижнів. Наголошується, що провокаційний демарш латвійської влади щодо зниження рівня дипломатичних відносин матиме наслідки», — зазначили в російському МЗС.
- 11 січня Естонія наказала кардинально скоротити представництво в російському посольстві. Через це воно припинило приймати заяви на вихід із громадянства та скоротило консульські послуги для росіян.
- 23 січня росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре й наказала йому покинути рф до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.
- Згодом Латвія вирішила, що солідарна з Естонією і теж знизить рівень дипломатичних відносин із росією.