Під час останньої атаки росія пошкодила пʼять високовольтних підстанцій

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Унаслідок тринадцятої масштабної атаки на енергообʼєкти України росіяни пошкодили пʼять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в пʼять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах», — зазначив очільник уряду.

Він додав, що цього тижня на засіданні «енергетичного Рамштайну» Україні вдалося домовитися про збільшення допомоги вітчизняній енергосистемі.

«Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему навесні та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, про якісну відбудову та захист мереж розподілу», — резюмував Шмигаль.