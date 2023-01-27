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Уряд заборонив чиновникам виїжджати з України без поважних причин

Автор:
Софія Телішевська
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На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми теж можна, а на відпочинок — ні.

На кого розповсюджується рішення РНБО:

Також РНБО доручила СБУ перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської та військових адміністрацій про виїзд українців за кордон.