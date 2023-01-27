Reuters: ЄС обговорює нові обмеження проти Білорусі, щоб запобігти обходу санкцій проти росії

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Reuters

Посли Європейського Союзу планують обговорити розширення санкцій проти Білорусі, щоб припинити обхід обмежень проти росії, яка продає заборонені товари через свого союзника.

Про це пише Reuters.

За даними джерел агентства, ішлося, зокрема, про те, щоб привести санкцій проти Білорусі у відповідність із санкціями проти росії.

За словами дипломатів, вони, імовірно, розглядатимуть обмеження на імпорт з Білорусі нафти, вугілля та золота, а також на експорт певної техніки та технологій, які можуть використовувати військові.

Євросоюз запровадив широкий спектр санкцій проти росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. На білорусь теж наклали обмеження за те, що вона дозволяє росії перекидати до себе своїх військових та техніку та запускати ракети зі своєї території. Ці санкції поширюються на тютюнові вироби, мінеральне паливо, вироби з дерева, сталі та гуми.

Також ЄС запровадив заборону на операції з Центральним банком Білорусі та надання банкнот, номінованих у євро, ввів ліміти на фінансові надходження з Білорусі та заборонив обмін повідомленнями SWIFT пʼяти білоруським банкам.