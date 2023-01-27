Нацполіція не підтвердила можливих домагань до студенток університету Карпенка-Карого
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Нацполіції заявили, що не встановили обставин, які можуть свідчити про сексуальні домагання до студенток із боку викладача Володимира Талашка в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого.
Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Інтерфакс — Україна.
У публікації не називають імені викладача, але влітку 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало перевірку публічних заяв колишніх студенток університету, які звинуватили в домаганнях викладача цього університету, українського актора, зірку фільму «У бій ідуть тільки «старики» Володимира Талашка.
У Нацполіції наголосили, що до Шевченківського управління поліції міста Києва надходили звернення щодо ймовірних випадків сексуальних домагань, і їх внесли до журналу обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Однак після низки перевірок не виявили обставин, які «можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення». У поліції зазначили, що у звʼязку із цим відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування не заносили.
Ні Талашко, ні колишні студентки університету поки що не коментували заяви поліції.
- 8 серпня 2021 року сценарист Богдан Ірвін оприлюднив дві історії колишніх абітурієнток Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Жінки розповіли про сексуальні домагання з боку викладача цього вишу Володимира Талашка. Після цього про домагання з боку Талашка розповіли ще кілька студенток і журналістка Ірина Сампан, яка брала у нього інтервʼю.
- Талашко всі звинувачення заперечував. В університеті заявили, що його усунуть від роботи на час роботи комісії, яка має перевірити інформацію про домагання. 8 листопада 2021 року стало відомо, що Талашко звільнився за власним бажанням.