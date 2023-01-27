Повітряні сили: Росія застосувала дві гіперзвукові ракети «Кинджал» по обʼєктах у Києві та Запоріжжі

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Росія під час масованої ракетної атаки 26 січня вдарила гіперзвуковими «Кинджалами» по об’єктах у Києві та Запоріжжі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«У них цих ракет мало, вони їх бережуть для ураження стратегічних цілей. Цього разу стратегічна ціль — це один із обʼєктів у Запоріжжі та один із обʼєктів енергетичної інфраструктури Києва», — розповів Ігнат.

Загалом росія випустила дві такі ракети. Українська армія не може їх збивати, тому що ракети «Кинджал» летять на гіперзвуковій швидкості та ще й за балістичною траєкторією.