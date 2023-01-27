Угорщина блокуватиме санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

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Reuters

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.

Про це пише Reuters.

«Ми не дозволимо реалізувати план включення атомної енергетики до санкцій. Про це не може бути й мови», — заявив він.

Україна тривалий час просить Захід ввести санкції проти російської ядерної енергетики, зокрема проти компанії «Росатом».

Водночас на території Угорщини є атомна електростанція, яку збудував «Росатом». Також Угорщина закуповує для реакторів російське ядерне паливо.