Bloomberg: ЄС пропонує нові санкції проти Білорусі, які націлені на енергетику та технології

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз запропонував новий раунд широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення росії до України.

Про це із посиланням на відповідні документи повідомляє Bloomberg.

Ці санкції щодо Мінська будуть відповідними до багатьох санкційних пакетів, які ЄС раніше запровадив щодо росії, включаючи обмеження щодо ключових технологій та енергетичного сектору країни.

Пропоновані заходи включають:

заборону на експорт товарів та технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях та здатні підвищити промисловий потенціал країни;

санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію та золото;

торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;

заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни, а також ключових джерелах доходів.

За аналогією із санкціями проти росії, у пропозиціях будуть винятки для ліків, сільськогосподарської та харчової продукції. Ці санкції також дозволять ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Пропоновані заходи вимагають схвалення всіх держав-членів. ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій щодо росії, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти.