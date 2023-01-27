У Єгипті археологи знайшли мумію, вкриту золотом

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У Єгипті археологи знайшли мумію, вкриту сухозлітним золотом. Тіло було сховане у великому вапняковому саркофазі, що був закритим протягом 4 300 років, «так, як його залишили стародавні єгиптяни».

Про це повідомляє DW.

Вважається, що мумія належала людині на імʼя Гекашепес. Її зараз назвали одним із найстаріших і найповніших нецарських мертвих тіл, коли-небудь знайдених у Єгипті.

Знахідка була в 15-метровій шахті у селі Саккара, де знайшли ще три гробниці. Найбільша з інших знайдених мумій належить людині на імʼя Хнумджедеф — священнику, інспектору та наглядачеві дворян. Інша належить Мері — високопоставленому палацовому чиновникові, що мав титул «зберігач таємниці», і це дозволяло йому здійснювати особливі релігійні ритуали. Суддю і письменника на імʼя Фетек поховали в іншій гробниці, де знайшли колекцію найбільших статуй, коли-небудь знайдених у цьому районі.

Серед гробниць знайшли й кілька інших предметів, у тому числі глиняний посуд. Археолог Захі Хавасс, колишній міністр старожитностей Єгипту, сказав, що всі знахідки датуються приблизно XXV—XXII століттями до нашої ери.

В останні роки Єгипет зробив багато великих археологічних відкриттів у межах зусиль щодо відродження туристичної індустрії. Уряд сподівається, що його Великий єгипетський музей, який має відкритися цього року, до 2028 року залучатиме 30 мільйонів туристів на рік. Водночас критики звинувачують уряд Єгипту в тому, що він не проводить серйозних академічних досліджень, а використовує знахідки, щоб викликати захоплення в засобів масової інформації та залучити більше туристів.