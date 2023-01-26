ГУР: На фронті росіяни використовують щонайменше пʼять мобільних крематоріїв
- Автор:
- Анна Холоднова
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У тилу передових позицій росіян їздять приблизно пʼять мобільних крематоріїв.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані Головного управління розвідки.
За її словами, окупанти здійснюють кремації без будь-якої ідентифікації та обліку тіл загиблих.
«Таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг і компенсацій, розрекламованих російською пропагандою», — зазначила Маляр.
- У квітні 2022 року в Маріуполі зафіксували 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл. На території Чернігівської області теж неодноразово фіксували факти використання мобільних крематоріїв. Роботу мобільного крематорію росіян також зафіксували в місті Новоайдар Луганської області.