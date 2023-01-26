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Меру Рені, якого затримали на хабарі, призначили заставу в понад 1,3 мільйона гривень

Автор:
Анна Холоднова
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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід міському голові одного міст в Одеській області, якого спільно з депутатом тієї ж міськради викрили на хабарі.

Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними ЗМІ, йдеться про мера міста Рені Одеської області Ігоря Плехова.

Слідство встановило, що депутат за попередньою змовою з мером отримав частину хабаря $50 тисяч за оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума хабаря, про який просили посадовці, — $100 тисяч.

Суд призначив Плехову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,342 мільйона гривень. Якщо він внесе заставу, то буде зобовʼязаний:

25 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили депутата міськради та мера Рені під час отримання хабаря.