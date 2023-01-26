Меру Рені, якого затримали на хабарі, призначили заставу в понад 1,3 мільйона гривень

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід міському голові одного міст в Одеській області, якого спільно з депутатом тієї ж міськради викрили на хабарі.

Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними ЗМІ, йдеться про мера міста Рені Одеської області Ігоря Плехова.

Слідство встановило, що депутат за попередньою змовою з мером отримав частину хабаря $50 тисяч за оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума хабаря, про який просили посадовці, — $100 тисяч.

Суд призначив Плехову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,342 мільйона гривень. Якщо він внесе заставу, то буде зобовʼязаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

25 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили депутата міськради та мера Рені під час отримання хабаря.